南韓首爾瑞二小學18日發生女導師輕生身亡的憾事，得年23歲，有消息指出她生前疑似長期受到恐龍家長的電話騷擾，不堪壓力之下才走上絕路，震驚各界，另外，多位韓國藝人也出面發聲，盼望司法能夠為她討回公道。

綜合韓媒報導，該名教師為一年級班導師，據同校老師所說，她每日7:30準時上班、工作態度積極，最近卻聽到她抱怨：「比去年累十倍」，原來該校的恐龍家長很多，最近一次發生B同學拿鉛筆畫C同學的事件，即使已處理完畢，雙方家長仍打了數十通電話抗議，甚至殺到辦公室破口大罵：「怎麼顧孩子的」、「沒資格當老師」等難聽字眼。

最終長期累積下來的壓力，疑似讓女導師18日絕望輕生，得年僅23歲，事件曝光後，「恐龍家長」議題逐漸發酵，教師聯合工會發表聯合聲明，敦促相關政府機關和警局盡快調查，死者家屬也痛心地說，教師的工作環境令人感到窒息，理應趁此機會糾正。

而演藝圈也很關心此事，常評論社會時事的男星許志雄便說：「如果希望學生不要像過去的我們遭受暴力的問題已經解決，那應該去檢討相關規定有無可調整之處」，另外，藝人文天錫、金有美、河林等人也發文哀悼，河林更沉痛地說：「社會的秩序跟道德觀徹底崩塌了。」

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