屏東林管處指出，目前以勸導為主，所以尚未開出罰單，但已在港仔村、九棚村加強勸導並設置紐澤西護欄。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島沙灘車亂象頻傳，警方在暑假期間不定期取締違規沙灘車，至今開出4張罰單，但都在恆春鎮，飆沙盛行的滿州鄉九棚、港仔地區反而沒開半張，對此，屏東林管處表示，滿州九棚、港仔適用開罰的法條有4種，最高可罰30萬，但目前屬勸導階段。

恆春半島常見沙灘車出沒，除了滿州鄉九棚、港仔地區飆沙盛行外，恆春鎮東門、網紗溪一帶也有業者帶遊客騎沙灘車跑山，但依法沙灘車禁止行駛道路，因此衍生不少亂象，為此，警方考量暑假遊客多，特在這段期間不定期編排取締沙灘車勤務。

恆春警分局表示，暑假至今共開出4張罰單，都是在恆春鎮內，依道路交通管理處罰條例第32-1條規定，可處1200以上、3600以下罰鍰，並禁止其行駛或使用，至於飆車盛行的滿州鄉九棚、港仔一帶，因對方以飆沙為主，他們若沒有行駛到道路上，警方無法用道交條例開罰。

對此，屏東林管處表示，自觀光局發布「沙灘車管理指引」後，國有林地、保安林都屬於禁止沙灘車活動區域，換言之，九棚、港仔一帶可用4種法條開罰，除了道路交通管理處罰條例外，還可依水利法開罰2500元以上、5萬以下罰鍰，森林法開罰6萬以上、30萬以下罰鍰，海岸管理法開罰1萬以上、5萬以下。

但屏東林管處指出，目前以勸導為主，所以尚未開出罰單，但已在港仔村、九棚村加強勸導並設置紐澤西護欄，除避免海岸與防風林遭受破壞外，也預防業者、遊客誤入國有林地從事沙灘車活動，藉此維護遊客安全。