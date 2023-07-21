新北市近日有水電工安裝冷氣時掉落，造成大學生死亡。消基會指出，令人擔心滿街高懸的冷氣機裝設安全已到了不得不重視與改善的程度了，意外事件涉及「冷氣施工安全」與「冷氣管理維護」2個重要議題。

消基會表示，令人質疑這位師傅的專業程度、雇主是否落實勞工教育訓練及依法提供高空作業安全設施、公寓大廈所有權人（使用人）或管理委員會是否善盡管理責任，甚至主管機關有無落實執行公共安全…等一連串的疏失，是造成這名年僅21歲候車女子發生不幸的主要原因。

消基會指出，在樓層之上安裝龐大且笨重的冷氣，安裝細節尤重安全，若僅以簡陋的三角支架支撐或僅置放在牆面邊緣，很令人擔心其負重是否足夠，或者根本缺乏防護，也許一陣地震、強風就可能吹落，因此，電器商業同業公會全國聯合會2018年就推動空調安裝的標準作業規範（SOP），今日的新聞與沿街的冷氣裝設狀態觀察，該措施推動得並不全面，以致滿街的冷氣裝設情形，都是令人擔心不已的狀態。

消基會指出，「建築法」規定，建築物所有人、使用人應對建築物構造及設備安全負責；「公寓大廈管理條例」第8條規定，公寓大廈周圍上下、外牆面都是共有部分，管委會有管理權責。因此，對於外牆磁磚、外牆相關設施或放置盆栽等，均應有管理規範。

消基會呼籲，冷氣安裝施工作業，屬於臨時性高風險作業，為防止物體飛落引起災害，可以參酌「營造安全衛生設施標準」，要求冷氣安裝施工作業時，應設置警示繩避免行人進入物體飛落危險區域內；希望全國官員、業者、公會、民眾的警覺，徹底檢視冷氣機的裝設安全與維護，還給民眾安心。