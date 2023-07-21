政大女學生昨（20）日等公車時無端遭冷氣機砸中傷重不治，負責施工的李姓工人被依過失致死偵辦，今日也被新北勞檢處開罰30萬元。對此，有網友揪出李姓工人在桃園某空調公司上班，該公司過去曾開出師傅4萬、學徒26400元的職缺，網友火大狂刷1星負評，要求公司老闆出來面對，「什麼破空調公司，有連帶責任吧」、「這公司不顧行人安全評估，出事工人自己扛喔？」

昨日一名21歲的政治大學的黃姓女大生在新北市板橋區等公車，未料一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣從天而降，黃女慘遭砸中頭部，送醫搶救後宣告不治。而裝設冷氣的是有15年經驗的李姓工人，坦言不熟悉安裝「窗型冷氣」，施工途中還致電同事求救語音教學，但疑似安裝過程出錯，才釀成悲劇，李男被依過失致死偵辦，今日新北勞檢處初步依《職業安全衛生法》開罰李姓工人30萬元、承包商6萬元罰鍰。

事件曝光後，引發各界高度關注，有網友在PTT轉發新聞，發現李姓工人在桃園某冷氣空調公司任職，該公司的徵才資訊載明，「冷氣師傅月薪4萬起；冷氣學徒月薪26400元起」。底下網友熱議，「公司派一個不熟的去瞎搞？」、「老闆大概在忙著脫產了吧」、「公司未做好員工訓練，應該有連帶責任？」、「什麼破空調公司」、「做了15年了，不能說他沒經驗」。

然而，實際查詢這間冷凍空調公司，發現其臉書粉專已經火速關閉，就連人力銀行上的徵才資訊也全數撤掉，Google商家雖然顯示暫停營業，但湧入大量網友狂刷1星負評，截至今日下午6時，只剩下2.5顆星，眾人怒轟，「冷氣成凶器」、「砸死人的冷氣公司就這間？老闆人咧？跑囉？」、「沒有任何工安的觀念,很糟糕的公司」、「訓練不夠就派出去安裝，施工的時候穿拖鞋，這種垃圾公司跟員工」、「樓下不放告示等三角錐警示，這公司不顧行人安全評估，出事工人自己扛喔」。