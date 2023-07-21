全台首件國民法官參審案今宣判，新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，合議庭最終判處7年2月徒刑。新北地院今舉行記者會，邀請參審國民法官分享心得，對於參審最深刻印象，有國民法官直言是看屍體現場照，另也提出建議，盼司法部更新量刑資訊系統。

媒體今對國民法官提問，由於審理時可直接看到被告、也須看屍體照片、凶器等，審理過程是否有印象深刻部分，國民法官1號代表回答，他說，該庭過程中，檢方有詢問願不願意看這些照片，如果不看無法判斷犯罪手段，這些也是讓他們印象最深刻的地方，同時感到檢方要看這麼多證物實在不簡單，非常辛苦。

國民法官1號說，國民法官制度是一個開創，民眾可以參與，代表台灣司法是有進步，長年來講是有好處的。

對於國民法官過程有何建議，國民法官1號表示，國民法官評議過程的參考資料是司法部量刑資訊系統，但該系統只有更新至2015年，參考數據有限，盼未來資訊更新，提供的資料更完整。

另外，國民法官和職業法官評議過程，主要爭點是哪個。本案審判長黃湘瑩說，本案每個爭點都花很多時間，每位國民法官在評議間都勇於表示意見，本來擔心他們被職業法官影響，但發現多慮了，國民法官反而會想說服職業法官，經過假投票機制，慢慢說服有共識。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。