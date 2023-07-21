中央銀行今天公布的6月5大銀行新承做房貸金額降至新台幣577.67億元，房貸利率則因央行升息因素多已反映完畢，加上市場競爭激烈，終止連續18個月走揚，下滑至2.098%。

央行今天公布112年6月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.903%，較5月上升0.042個百分點，且為98年2月以來的新高紀錄；央行說明，主要是資本支出及週轉金貸款利率走揚所致。

進一步觀察4大類貸款中，最受外界關注的購屋貸款，6月新承做房貸金額較5月減少47.14億元，降至577.67億元；利率則終止連18升，微幅下滑至2.098%，較5月減少0.003個百分點。

央行經研處副處長蔡惠美指出，6月六都建物買賣移轉棟數月減4.7%，今年上半年累計年減18.63%，且六都全數呈現雙位數負成長，新承做房貸金額縮減與建物買賣移轉棟數呈現同樣趨勢。

她表示，健全房市方案的政策發酵、央行利率連5升，加上今年經濟展望存在下行風險，使得房市氛圍趨於保守。

蔡惠美進一步指出，6月新承做房貸利率僅微幅減少，應以「持平」解讀而非下滑，背後因素反映了銀行在房貸市場的競爭相當激烈。

至於新承做房貸利率是否觸頂，蔡惠美說明，大部分銀行的房貸利率多已反映央行升息效應，後續利率變化，銀行會依自身資金成本、個案條件等多方面評估後訂定，因此利率可能上下浮動，「波動是正常的」。

不過蔡惠美語帶玄機表示，央行政策利率會影響房貸利率，但政策利率是否還會變動，得看後續通膨發展，而非單看房市表現；這番話為央行未來央行貨幣政策保留彈性空間。