台灣民意基金會20日公布2024總統大選最新民調，若在四腳督的情況下，民進黨參選人賴清德33.9%、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜18％、鴻海創辦人郭台銘15.2%。對於有媒體人稱4腳督情況下「侯、柯民調已經實質平盤」，前立委郭正亮直言，「講這個太好笑」，郭台銘若參選，賴清德可以先去玩兩個月了，「3個人一起掛，還選個屁」。他認為，郭沒有參選的正當性，可能性也越來越低，若郭不選，侯友宜要搶到比柯文哲更多的郭粉選票，這才是國民黨未來要注意的重點。

前立委郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，有媒體人稱「侯友宜、柯文哲民調已經打成平盤」，這是只有4腳督才會出現的狀況，「4個人選，3個人一起掛啊，還選個屁啊」，只要郭台銘不選，大部分的支持者都會轉向柯文哲，「(侯友宜跟柯文哲)2個人哪有接近？講這種言論實在是很奇怪」。

郭正亮也直言，「如果郭台銘參選，賴清德可以先去玩兩個月啦」，因為柯、侯、郭三個人民調都差不多，選票比例4：2：2：2，了不起就4：2.5：2：1.5的結構，現在假設4個人參選，侯、柯民調很接近，「講這個太好笑了」。

郭正亮指出，郭台銘現在民調幾乎都是第四名，沒有參選的正當性，因為郭的民調只要沒有跟侯友宜有明顯的領先，選民就會知道郭在攪局。郭的參選正當性，除非是領先侯友宜非常多，或是能拿出證據指控初選不公平，「這兩點他都無法說服人」，不要高估郭台銘參選的可能性。

郭正亮也說，郭台銘不參選，支持者跑到柯文哲那邊，遠比流向侯友宜的還多，重點在於侯友宜怎麼去爭取支持郭的選民。現在要假設的情況，是郭台銘參選的機率越來越低，因為國民黨會開始造勢，很多力量會回流，在回流的過程中，郭台銘不選，侯搶到的票要比柯文哲更多，這才是國民黨未來要注意的重點。

郭正亮指出，有很多好議題但侯友宜並沒有適時的搶進來發言，像是南投縣長許淑華成功爭取兩岸貿易，侯友宜沒有跳出來說話，至少也要在許淑華回來時跟她同台。