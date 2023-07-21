大陸女星張雨綺因出演周星馳電影《長江七號》爆紅，成為「星女郎」之一，外型亮麗、身材火辣的她，也是不少男性心目中的女神，近日她在節目提到，自己讀初中時就因高顏值受到全校關注，網友也挖出她小時候的照片，證實她從小美到大。

張雨綺近日在節目《這樣的你》中，被女性工作人員大讚她好美，主持人也順勢問到她生活當中是不是經常遇到這樣的事，她也表示會，且大部分都是女生，會衝過來抓著她說：「我覺得妳真的好漂亮」。

主持人又問到會不會成為負擔？因為太多人關注顏值的話，就會忽略其他方面的力量，張雨綺也坦言「我是一步一步走到今天，才被大家證明我還是有力量的」。

張雨綺舊照清純甜美。（圖／取自微博）

張雨綺也提到上初中時，學校報到的時候，班級門口擠滿圍觀的人，然後她被班主任叫去辦公室，全部老師都來觀賞，那時她的老師比較直接，表示女生長得太漂亮，學習成績都不會太好，因為當時她入學考試成績非常差，所以也不能反駁，但這也激起她的好勝心，在期末考的時候考了全校第二名的好成績。

雖然從小就是美人，但張雨綺認為長得好看的女生更應該警醒自己，想法展現不同面貌。其實，從張雨綺過往照片可看到，她小時候就擁有標緻五官，濃眉大眼相當搶眼，長大後沒有太大變化，只是變得更成熟艷麗，身材也是相當火辣。

張雨綺16歲因拍攝知名速食店廣告受到關注，之後被周星馳相中，參與電影《長江7號》拍攝走紅，去年參加《乘風破浪的姐姐》，演藝事業再攀高峰，廣告代言不斷，近日她曬出自拍美照，超低胸洋裝微露酥胸，狀態極佳，可謂是完美體現從小美到大。