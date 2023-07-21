新北市長侯友宜21日下午特地前往亞東醫院慰問死者家屬，侯在醫院待了10多分鐘後離開。（高鈞麟攝）

政治大學三年級黃姓女學生20日下午，於新北市板橋區新埔捷運站2號出口前等公車時，慘遭從17樓掉落的33公斤重的冷氣砸中頭部，經送醫搶救，仍回天乏術。闖禍的31歲李姓工人坦承，平時熟悉安裝的是「分離式」冷氣，因不熟悉「窗型」直立冷氣的安裝流程，事前曾打電話詢問同事，不料有步驟錯漏，釀成悲劇。

事故發生於20日下午1時，黃姓女大生與胞姊要從八里住處到新店駕訓班學開車，姐妹兩人搭車到新埔捷運站換車，她們在捷運新埔站2號出口公車亭等車，不料1台重達33噸的冷氣從天而降，當場砸中黃女頭部，黃頭部重創、雙腿骨折，失去生命跡象，警消緊急將她送往板橋亞東醫院救治，最後仍傷重不治。

據了解，李姓冷氣工人16歲開始當學徒，學習拆裝、安裝冷氣，熟悉「分離式」冷氣機安裝流程，20日抵達安裝地點後，發現施工的是「窗型冷氣」。

他坦承，因不熟悉安裝流程，過程中還打電話給同事，在同事指引下，終於完成安裝，但疑似有步驟錯漏，未料一鬆手，冷氣從17樓窗邊掉落。

警方偵訊時，李男得知闖下大禍，情緒非常低落。訊後，李男被依過失致死罪移送法辦，他面對鏡頭，低著頭始終不發一語，複訊後3萬元交保，限制住居。

21日下午，新北市長侯友宜特地前往亞東醫院慰問死者家屬，侯在醫院待了10多分鐘後離開，他並未發言。