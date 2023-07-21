正值暑假假期，台中市議員江和樹團隊攜手大里區異想新樂園推動「希望家園圓夢計畫公益活動」，21日邀請200個弱勢家庭親子到大里區異想新樂園，暢遊樂園內各項遊樂設施，期盼讓弱勢家庭孩子在暑期出來活動也促進家庭交流，親子共度快樂暑期時光。

希望家園圓夢計畫公益活動21日上午10點於大里藝術廣場登場。江和樹說，此次邀請台中市低收入戶、中低收入戶及單親家庭前來玩耍，助弱勢家庭小朋友走出戶外，不僅有益小朋友身心健康並適時放電，同時增進孩子和父母交流機會，共譜歡樂幸福的暑假時光。

江和樹指出，異想新樂園位於台中軟體園區Dali Art藝術廣場B2，占地3000坪，是全台最大的室內親子樂園。設施包括宙影幻鏡、冰雪奇園、探索樂園、卡丁車場、VR彈跳蹦床、繩網迷宮、無敵淘氣堡、運動農場以及家家酒等9大區域，非常適合大小朋友放電。

活動現場200個弱勢家庭親子齊聚，家長帶著孩子們體驗樂園內各項遊樂設施，雖每項設施都有少排隊人潮，但孩子們耐心等候，現場氣氛歡樂、笑聲不斷。

中陽集團整合行銷部經理張聞雨指出，中陽集團以實際行動投入公益，至今幫助超過5000位弱勢、偏鄉與身心障礙孩童一圓遊樂園的夢，未來會陸續進行不同的公益計畫，持續傳遞關懷與愛的力量，讓愛無限發散到台灣各個需要關懷的角落。

台中市社會局長廖靜芝則說，暑假期間是親子活動最重要的時刻，感謝中陽集團在7、8月舉辦圓夢計畫，希望未來有更多企業響應公益，讓愛延續。