被譽為「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，日前被週刊爆料與警員談戀愛，陳紫渝也大方坦承正在熱戀，讓不少粉絲心碎。還有民進黨立委參選人、永和區的里長莊銘淵發文開蹭，酸陳紫渝要避免華而不實的花邊新聞，又引發熱議。陳紫渝的父親、永和區協和里里長陳昱庭今( 21 日)在臉書首度透露心聲，看到女兒的私領域被迫攤在大眾面前，還要面對不尊重女性的質疑、謾罵，身為父親實在很心疼。

陳昱庭表示，新聞延燒至今，一直不想出來說什麼，因為已經浪費了太多社會資源，叨擾了大家的生活，社會上還有很多值得用心關注的事情。

陳昱庭坦言，身為父親看到自己女兒在「私領域感情部份」被迫攤在大眾面前，又必須面對這幾天來各種不尊重女性的質疑、挑釁、批評與謾罵，「天下父母心，作為父親的我有多心疼多沉重」。

陳昱庭強調，台灣的社會，民主多元價值是開放且應該尊重的，無論是女性或男性，同樣都值得被用心且善意的對待。對於這些不尊重女性的言論與藉機會歧視女性從政不專業的批判，他相信社會自有公評。對於外界的種種討論，陳昱庭也說，「謝謝大家關心，浪費大家太多時間，也請大家給與我們空間。感謝感恩。」