YouTube頻道《11點熱吵店》20日發布一則影片，資深狗仔葛斯齊透漏自己還有很多未爆彈，節目上沈玉琳表示葛斯齊第一次來，當禮物先爆一顆彈。葛斯齊在影片中表示，很多未爆彈正在等待時機，提到現場嘉賓余祥銓最近有了小孩，便表示要爆料關於小孩的消息。

節目中提到，因葛斯齊最近爆料了很多事，所以詢問是否會害怕被告，葛斯齊坦言「不怕，沒有敗訴過，都是勝訴。」表示除了勝訴就是對方找來和解，許多資訊是雜誌報導上所沒有的，照片也有很多並未曝光，直言道「只要這些亮出來，喊告的人就會腳軟，他就會想辦法和你和解。」

葛斯齊在《11點熱吵店》提到，台灣有個A咖男星，目前還在線上，後來都演偶像劇，還提到「他的筆畫中間那個字特別多，其他都很單純」，而這名男星最近對外宣稱又要有2寶了，但葛斯齊表示「這其實是3寶」，過去其實有未婚生子，收場並沒有很乾淨，傷到了那名女孩，「這件事其實已經包很久很久，只是在等待一個時機。」影片一出，底下網友紛紛猜測這位男星的真實身分。