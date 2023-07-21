每年動輒吸引數萬人的「將軍吼」夏日音樂節22日起連2天在將軍漁港登場，今年從臉書留言與旅行社搭配進駐搖滾區反應已「未演先轟動」。台鹽公司打鐵趁熱，在七股鹽山首辦2天風箏嘉年華，由25米長的恐龍風箏領軍，連成濱海區帶狀旅遊活動。
台南市每到暑假在將軍區小漁港旁舉辦「將軍吼」演唱會累積多年口碑，最多曾2天湧入6萬人，去年新冠肺炎疫情期間，也有4萬人潮。今年疫情解封，從活動臉書熱度、電話詢問度與旅行社反應，主辦單位已預見再創一波熱潮。
將軍吼今年首日以「將軍狂派對」為主題，卡司邀請神棍樂團、海豚刑警、法蘭、大象體操、HowZ，雙壓軸阿爆及告五人打頭陣。第2天打「港口流行趴」卡司超強，All In 5、好樂團、洪佩瑜、阿跨面、karencici，還有男團FEniX及蔡健雅演出。
兩天演唱會結束，會場都會施放7分鐘的壓軸煙火秀，是每年民眾最期待的時刻。
將軍吼超人氣活動吸引全台歌迷齊聚台南海濱行政區，台鹽公司趁熱打鐵，在七股鹽山首次推出恐龍風箏嘉年華，共有25款各式恐龍大型風箏，最長為紐西蘭團隊設計的25公尺長飛龍，將飾演空中侏儸紀，圍繞鹽山飛翔，成為網美最佳拍照景點。現場還有小型風箏DIY體驗活動。
台鹽行銷處長陳美文表示，七股鹽山將打造2天的「風箏海」，與同在濱海區的將軍吼活動連成帶狀旅遊。
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