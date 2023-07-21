陳吉仲走訪東片社區，與民眾大合照。（屏縣府提供）

農委會主委陳吉仲21日南下屏東枋寮新龍社區與內埔鄉東片社區，了解農村社區產業發展、青年返鄉、旅遊體驗、綠色照顧等各發展面向，並親自關懷農村社區高齡者、感謝志工與幹部付出，希望建構優質農村生活、生產、生態環境，打造宜居、宜業、宜遊的新農村。

枋寮鄉新龍社區以養殖業為主，積極推動循環經濟，除利用龍膽石斑的魚鱗，開發出系列保養品及食品，並以食漁教育為核心理念，推廣海廢再生及漁村體驗遊程，將歷年獲利盈餘買下社區新的活動場域，打造成「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，作為照顧長輩與幼童老幼共學場域。

內埔鄉東片社區榮獲農委會第二屆金牌農村競賽金牌殊榮，社區於2018年成立全台第一個自發性農村型社會企業「東片寶石村有限公司」，成功整合8家農場的資源，販售在地農特產品，同時將銷售金額的百分之五回饋社區，做為照護社區長輩及培育青農的基金。

並與社區內的畜牧場共同合作沼渣沼液作為農地肥分替代使用，成立全國第一座社區型的「微生物資材培養推廣中心」，持續推動友善環境土地倡議。

陳吉仲更與社區長輩一同製作龍膽石斑魚丸，中午餐點為魚丸飯湯、泰式午仔魚、膠原蛋白冰淇淋等，品嚐屬於新龍社區的綠飲食。

屏東縣政府表示，針對未來農村發展能有更整體的規畫，中央與縣府能共同面對氣候環境變遷的挑戰，鼓勵青年返鄉、促進農村地區活化，建構永續發展新農村。