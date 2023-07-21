全國首創客語沉浸式非營利幼兒園「火焰蟲非營利幼兒園」今天於新客家文化園區雨豆廣場盛大舉辦開園活動，高雄市長陳其邁、客委會副主委范佐銘等人蒞臨參加幼兒園誕生儀式，以代表祝福的希望之槌，敲破彩蛋誕生火焰蟲寶寶，見證高雄孕育出全國首座在都會中的客語非營利幼兒園。

高市府向中央客委會積極爭取「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」，獲中央補助1650萬，這所幼兒園是台灣六都都會區裡首座客語沉浸式幼兒園，如何保存客家文化非常重要，市府表示會持續努力讓客語成為生活的語言，讓我們一起來共同講客家話。

陳其邁進入幼兒園了解整體空間配置及環境，並與小朋友一同學習「面帕粄」客語歌謠，一邊拍手、一邊唸謠，體驗沉浸式客語教學的魔力。

「火焰蟲非營利幼兒園」座落於新客家文化園區，擁有豐富且綠意盎然的生態環境，室內採挑高斜屋頂的設計，空間明亮寬敞，偌大的學習遊憩場域，讓小朋友可以親近大自然，又透過幼兒園教師的引導和激發，將客語融入教學中，讓幼兒在遊戲、歌唱、對話等活動中自然地接觸和使用客語，同時學習客華雙語，讓學童多一種語言多一種能力，也展現族群主流化的意涵。

高市府客委會表示，為挽救客語流失危機，市府自2013年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語，111學年度共有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。