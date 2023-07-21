使用外送服務的用戶請注意，因應2023年萬安46號演習，foodpanda和Uber Eats將在演習期間暫停部分服務。

foodpanda表示，因應13:30至14:00的萬安演習，7月24日 (一) 至 7月27日 (四) 13:00~14:00，foodpanda將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、熊貓超市、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範；因萬安演習如有餐點延遲情形，平台希望消費者見諒。

Uber Eats表示，將於演習當日的13:15至13:45暫停演習區域的外送及外帶自取服務，13:45後的訂單將於14:00後開始送單，待演習結束即恢復正常營運。如有餐點延遲情形，請消費者見諒。

2023年萬安 46 號演習管制日期與地區資訊：

7月24日 (一) 北部地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣

7月25日 (二) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣

7月26日 (三) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣

7月27日 (四) 中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市