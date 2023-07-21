香港特首李家超今天（21日）「應要求」與日本駐港總領事岡田健一會面，並表達港府對日本福島核廢水排放計畫的高度關注，會以保障香港食物安全和公眾健康作第一考慮。環境及生態局局長謝展寰也出席會面。

李家超向岡田健一表明，日方計畫無間斷大量排放核廢水到海上，時間長達30年之久，做法史無前例，對食物安全和環境影響造成沒法排除的風險。如日方一意孤行，港府必須採取措施保障香港的食物安全和市民的健康，而這些措施細節是必須和必要的，較早前已由環境及生態局局長公開宣布。港府亦會密切注意事態發展，願意與日方保持溝通。

香港環境及生態局局長12日宣布，一旦日方啓動排放廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口。食環署食安亦會於進口及零售層面把關，繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。食安中心已於6月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。