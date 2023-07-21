今年11月將滿81歲的美國總統拜登再戰2024連任，行政、競選行程滿檔卻常出狀況。上周在芬蘭首都登機時再度失足、把冰島講成愛爾蘭，本周赴費城宣傳「拜登經濟學」又露出迷惘表情、搞不清楚哪個方向下台，不少美國民眾再度挖苦拜登如何能讓美國再度偉大。

民主黨籍的拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，年齡與能力一直受到批評，不滿拜登的民眾與政敵認為他不再具備為美國人民服務的職能。前總統川普（Donald Trump）等人常以「瞌睡喬」的外號奚落拜登，因為他數次疑似在跑行程的公共場合「閉目養神」，口誤例子多到不勝枚舉，時常在講台上搞錯下台方向。

拜登周四（20日）造訪賓州代表工業榮景的費城造船廠（Philly Shipyard）推銷拜登經濟學（Bidenomics）高喊「恢復美國夢」。他在現場發表演說時也不忘敦促工業界使用綠能，尤其是離岸風電，還能為當地創造就業機會。

Biden got lost on stage again.



After his speech in Philadelphia, the President of the United States accompanied with a dynamic gesture an attempt to clarify in which direction he should leave the stage. pic.twitter.com/iP7ZMarrPe — Spriter Team (@SpriterTeam) July 20, 2023

美國網媒《Rare》報導，拜登於造船廠演說完畢之際，再度上演「迷途記」。只見這位高齡總統向左轉身、朝幕僚比手勢，看來是想搞清楚自己該從哪一側走下講台。他先朝自己的左邊踏出一兩步，接著停在原地，幕僚這才走近拜登引導他從另一側走下講台。

這段畫面在推特出現之後，不少網友紛紛發出奚落之語，例如：「這是拜登第100次在台上迷路了吧，可以想見他在幕後是什麼德性」、「這傢伙需要導盲犬帶路下台」、「這是傳統了」、「我在一片漆黑的房間裡走動時，會想起拜登在台上迷路的樣子」、「拜登絕對是糊塗了，經常在台上迷路，還不當觸摸孩童，如此美國總統很可笑」。

美國《新聞周刊》19日報導，2019年至2021年擔任美國財政部發言人的政治評論員克勞里（Monica Crowley）在推特發布一支15秒的短片，內容是拜登周二（18日）在白宮會見來訪的以色列總理赫佐格（Isaac Herzog）的新聞畫面。克勞里批評「腐敗、老糊塗」的拜登會見外國元首的過程打瞌睡，這則推文已逾64萬人次點閱。

Corrupt, senile hack mumbles his way into a nap while sitting with a foreign head of state pic.twitter.com/YJVbjUenae — Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 18, 2023

不過，《新聞周刊》指，這一小段影片經過編輯，片中拜登談話正就當時話題思索言詞，說話聲音較小，但依稀可分辨他提及約旦城市阿卡巴（Aqaba），這是今年稍早巴勒斯坦官員會見美國與埃及代表的地點。

至於拜登會晤赫佐格時低著頭，外界有說法指他當時看著放在腿上的小抄發言。