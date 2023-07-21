為建構青年朋友更寬廣的職場視野，北分署YS帶領青年來到MUJI無印良品，營業本部部長吳瑜芬分享她19年的「無印職涯之旅」，她一路從基層門市員工做起，歷經助理、專員到營業部部長的心路歷程，也說明MUJI無印良品的品牌理念及企業經營的策略。吳瑜芬部長分享，她負責過八年的商品行銷，期間也參與餐飲事業的推進，而她在學時習到的會計學、色彩學都是在職場上前進的養份!

在實際企業參訪環節，MUJI無印良品人資總務部林欣韻部長帶領學員進入門市，規劃了「話術」、「折衣」、「搬物」、「歸物」等四大體驗關卡，讓青年了解各不同工作環節的核心任務，同時也帶到企業的經營理念，「珍惜與在地的連結」、「提升各項資源循環」、「延伸對社會的援助」等，讓學員在參訪體驗中，更理解企業的具體實踐，最後並安排了4位門市銷售顧問與大家分享職場甘苦談。同時林部長也提到，目前MUJI無印良品人才招募中，歡迎青年投遞履歷，加入台灣無印良品的大家庭！

目前就讀清華大學經濟系大四的梁同學，除了本科的專業外，也學習法律、教育大數據、創新創業等學程來擴展自己的知識面，期待能及早確定職涯方向。梁同學一直很喜愛無印良品簡約、自然的風格，透過這次參訪企業對門市工作有更深刻的認識，她認為自己善與人溝通合作及樂於助人的個性，在門市服務有加分的效果，期待畢業後能順利進入MUJI無印良品工作！

勞動力發展署北分署指出，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中，透過職涯諮詢、講座、職場參訪等服務協助青年「定方向」，引領青年釐清目標，接軌職場。北分署Youth Salon青年職涯中心，除了本次暑期營隊外，每月定期舉辦職涯講座、企業參訪與工作坊等免費課程，詳情請上「北分署YS青年職涯發展中心」官網及FB粉絲頁查詢，YS陪你一起「在這裡，找未來」！