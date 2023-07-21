行政院農委會20至21日在新莊翰品酒店舉辦「強化APEC糧食體系、數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費研討會」，新北市社會局應邀在會場展出市府跨局處推動「惜食分享網」的成果，社會局表示，已媒合獲贈超過1029噸的NG醜蔬果和肉品邊角肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達156萬人次，並減少廢棄物高達3898噸。

社會局在研討會場設攤，展示新北市推動惜食分享網6年多來的具體成果，從產地端到消費端，透過各局處跨網絡推動，以及企業、餐飲、市場的合作，不僅減少食材浪費，也減輕環保單位的廚餘處理，達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。

社會局副局長許秀能表示，新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網以來，迄今已有1631個單位加入，獲得33家公、私立市場和企業響應捐贈，市府建立63處惜食餐廳和農會據點，130所學校設立惜食冰箱，107處社區設立惜食分享共餐點，包含老人共餐和小衛星課後照顧據點等，不僅造福上百萬人次，更重要是減少食物的浪費和廚餘廢棄物的產生，以達到節能減碳、永續發展。