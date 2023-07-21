澎湖縣七旬婦被救起後送醫。（警方提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖一名患有輕微失智症的七旬老婦，日前騎乘普通重機車外出，不慎摔落距離地面有三公尺深的農地，困了一下午，幸有民眾路過報警，經警消將人吊掛送醫後，已無大礙。

警方指出，馬公分局光明派出所是日前晚間接獲民眾報案，表示其母親於中午時騎乘普重機外出，尚未返家，由於母親患有輕微失智症，加上曾有迷途的經驗，擔心母親會遇上危險且不知如何返家，請求警方協助。

由於婦人並沒有攜帶手機，警方無法使用定位方式查找，但因近期天氣實在炎熱，30多度的高溫環境，容易讓人產生熱中暑或熱衰竭等致命危險，因此員警仍利用現有的資訊查找婦人行走路線，盡可能在該婦人可能行經路線或處所再三尋找。

就在此搜尋過程中，有民眾表示一處草叢中有受困老婦人，員警立即趕往現場，並立即認出該婦人正是要尋找之人，只是婦人當時受困處，是距離地面有三公尺深的農地，只好先安撫婦人不要緊張，同時聯繫消防人員，合力將婦人吊掛拉上地面，同時聯繫家屬前往醫院探視照顧。

馬公分局長黃政龍肯定光明所員警熱心為民服務之精神，同時提醒家中有失智或高齡長者，請多一分的注意及關心，盡量避免單獨外出，以免發生危險。