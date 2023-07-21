加拿大一名古董商因買下一棟前屋主疑似有囤積症的老房，賺到價值30萬美元（約937萬元）以上的寶物，包括幾枚稀有硬幣和皮草，在網路上爆紅。他讚嘆，每一樣東西都有潛力，也是他迄今最好的投資。

據美國《紐約郵報》（New York Post）21日報導，阿奇伯德（Alex Archbold）是阿爾伯塔省（Alberta）的一間古董店老闆，也是擁有數十萬追隨者的熱門YouTube網紅。他花了區區7500美元（約新台幣23萬）買下已故音樂老師拉克（Bette-Joan Rac）的老宅和遺物。

46歲的阿奇伯德表示：「當初有人告訴我她的收入不多，所以我對此沒有期待太多。當我第一次看到房子內部時，對房屋的狀況有些震驚，因為她平時打扮得很體面。」

「屋子內嚴重囤積。事實上，我買下房內的所有物品純粹是因為覺得可以在我們的YouTube頻道上製造有趣的冒險，而且至少我能得到一架大鋼琴。沒想到當時屋內堆得滿滿的，根本無法看清有什麼東西。」

這位YouTuber與妻子和孩子一起尋找任何可賣的東西，他們還在一堆文件中發現銀條，根據阿奇伯德的說法，這些銀條只是冰山一角。

「我們最令人印象深刻的發現包括裝滿現金的錢包，一塊重達100盎司的銀條，以及裝滿金戒指和鑽石戒指的袋子，」初次拍賣就賺進近20萬美元（約新台幣624萬元），他預計在房屋完全清空之前，還能再帶來至少10萬美元（約新台幣312萬元）。

地方媒體稱，拉克生於1944年，本來有機會成為一名舞蹈家，但一次車禍造成股骨折斷，讓她卧床休養了近5個月，後來繼續在多倫多的皇家音樂學院學習音樂，23歲時以鋼琴獨奏演奏家學位畢業，一年後獲得鋼琴教學學位。一位她曾經的學生安德森（Vince Anderson）表示：「不論何時何地，她都是一位真正的淑女。現在再也不會有像她這樣的女性了。」

阿奇伯德驚嘆：「老實說，就像一個穿越時空的門戶打開，她走進了16世紀。」他們發現了幾個來自香奈兒、博柏利（Burberry）和蒂芙尼（Tiffany）的盒子。還發現了幾個櫃子裝滿了幾十年前的皮草和其他設計師服裝。

屋內還發現有價值的古老唱片、復古餐具、鞋子、書籍，至少還有3三台縫紉機。阿奇伯德透露他將這架大鋼琴留給自己，希望將其遷移到他計劃在現有店鋪旁邊開設的咖啡廳。