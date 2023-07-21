「國民姐夫」AKIRA今（21日）領軍「放浪二勢力」（EXILE THE SECOND）與TAKAHIRO回台灣，將在明天於南港展覽館登場的「超犀利趴12」擔任表演嘉賓，下午提前接受台灣媒體聯訪，AKIRA笑曝自己從機場搭車到訪問現場時，坐在一旁的SHOKICHI看到公車上有自己愛妻林志玲的廣告，就立刻轉身跟AKIRA用中文說「加油」，讓AKIRA覺得相當逗趣，直喊：「我不知道他為什麼要跟我說加油。」

林志玲今天下午也突然發文，表示照片、名字遭詐騙集團盜用，還以她的名義透過臉書及LINE訊息騙取民眾付費加入VIP會員、ATM轉帳、購買虛擬貨幣，擔心民眾上當的她大力呼籲「請大家切勿相信不明訊息！」更貼心提供求助方式，像是警政署165反詐騙專線、110報案電話，並附上165全民防詐騙網址，鼓勵大家勇敢訴諸法律行動、不要讓自身權益受損，最後不忘以幽默口吻寫下：「志玲姊姊才不會私訊你呢。」

AKIRA被問及此事，表示自己今天才剛回台，疑惑地表示：「我不知道！這是她自己的帳號發的嗎？因為我還沒看到」並一臉擔憂地說：「我回家再關心她發生了什麼事！」