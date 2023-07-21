萬華民和街一名工人於12日下午2點在工地墜落接近腦死，家屬悲傷萬分，目前醫院已通知家屬考慮拔管。對此，應曉薇怒斥營造廠說謊草菅人命，派出所相關單位未恪盡職守，只能懇請檢方還家屬公道。

應曉薇表示，此事件發生後，工地主任僅向勞檢處表示陳姓工人從高樓墜落透過119救護車送往台大醫院急診，因疑點重重但派出所從未主動調查，後經應曉薇團隊今自行至工地對面全聯社請求協助調閱影片，證實工人應非自行墜落。

應曉薇除已要求派出所至全聯拷貝相關影片，痛斥營造、鷹架廠商無良，竟膽大包天隱藏工人受傷之真相。派出所與勞檢處也僅聽工地主任片面之詞未主動調查，應曉薇說現只能懇請檢方還家屬公道。

對此，警方做以下說明：

一、本案業已於今（21）日16時20分傳辦該工地（億東營造公司）現場負責人至本分局西園所製作警詢筆錄，全案將移送臺北地檢署偵辦。

二、相關錄影監視影像，本分局業已調閱取得，將適度提供媒體報導。

三、本案東園所受理員警於受理後未妥慎積極處置，東園所所長督導不周，擬各核行政處分申誡一次。

應曉薇質疑，本事件發生於12日，近10天家屬求助無門，直至今21日在家屬出面控訴後，警方才依據應曉薇請求全聯支援的影片積極辦理。

應曉薇憤怒表示，營造廠說謊草菅人命，派出所相關單位未恪盡職守，無視傷心的陳姓工人年邁父親、母親、太太、兒子正在醫院痛哭失聲隨時將與親人永別，只能懇請檢方還家屬公道。