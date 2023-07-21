台鐵高雄機廠都更案引發民間團體抗議，要求營建署撤案調整。高雄市都發局回應，期待各界能尊重不同的公共政策需求與意見，共同推動廠區蛻變為綠色生態基地，並帶動地方發展。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

輜汽路向西延伸模擬圖。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市都市計畫委員會近期通過台鐵高雄機廠都更案細部計畫，森林城市協會表示，計畫會讓近千棵樹面臨移植傷害和砍除，廠區紋理破壞嚴重，建議提高容積等方式，留下17公頃的森林與廠區文史，催生森林公園；今日在計畫送至營建署都委會審查時，呼籲撤案調整。高雄市都發局回應，期待各界能尊重不同的公共政策需求與意見，共同推動廠區蛻變為綠色生態基地，並帶動地方發展。

台鐵高雄機廠位處鳳山、苓雅、前鎮交界，占地32公頃，內有9公頃森林以及48年歷史的火車客貨車工廠廠區文史，極具觀光與文化保存價值。森林城市協會指出，高雄市都市計畫委員會近期通過的台鐵高雄機廠都更案細部計畫中，廠區文史、森林大樹與開發區域高度重疊，道路分割破碎，導致約950棵樹木面臨移植傷害和砍除，廠區紋理破壞嚴重。

森林城市協會表示，希望將平均容積300調整成約550，在開發總建坪不變情況下將開發地坪縮減約8公頃，留下17公頃的森林與廠區文史，避免道路切割，催生森林公園，另外也建議公正路、輜汽路道路不貫通切割土地以及停車場地下化做公園等方案。目前已來自各界3680人連署、54個團體響應，並在今日營建署進行小組審查時，舉辦記者會呼籲營建署撤案調整。

對此，都發局長吳文彥表示，近一年來高市府召開三次座談會和多場說明會，整合了鐵道文史團體、護樹團體、專家學者等各界意見，研擬出兼具最大公共利益且趨近多方共識方案，讓停格10年的計畫變更露出曙光，也期盼台鐵機廠轉型帶動周邊發展，為當地帶來新氣象。

都發局指出，計畫推動過程中，專家學者肯定市府廣泛整合多方意見，保存重要歷史紋理、營造生態環境並回應地方公共設施需求。高雄大學陳啟仁教授表示，高市府借重嘉義大學森林學系專業調查，全區955棵樹木，針對較具保存價值的33棵特定紀念樹木原地保留，380多棵果樹等適宜移植的樹木將移植做為行道樹、或轉移到公園或退縮地。

都發局表示，針對相關團體主張公正路、輜汽路不貫通，並建議停車場地下化做公園部分，停車場地下化訴求已納入規畫當中，而道路規畫部分是採納地方民眾意見，並經由交通專家學者建議進行劃設；若新開發區不畫設道路將不利於街廓土地建築使用，該團體主張有違地方民眾期待。

都發局說，本案開發後公園綠地將以高於現行高雄市公園管理自治條例規定，要求該公園綠覆率需達80％以上；目前已送內政部審議，期待各界能尊重不同的公共政策需求與意見，珍惜此一社會公共參與的成果，共同推動廠區蛻變為綠色生態基地，並帶動地方發展。