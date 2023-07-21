外資提款台股且瘋狂匯出，台灣股匯市今天同步下殺，台股終場下跌逾百點，新台幣匯率今天收盤收31.24元，重貶1.63角，單日跌幅達0.52%、為近5個月最大貶勢。

台積電昨天舉行法說會，二度下修今年營運目標，今天股價跳水，拖累台股重摔，台股加權指數開低走低，早盤一度失守16900點，在AI概念股支撐下，尾盤指數跌勢收斂，收盤下跌134.19點，收在17030.70點。

隨著大盤走弱，外資加大撤出力道，今天大舉賣超台股289.09億元。

外匯交易員指出，今天新台幣匯市受到美元走強、台股重挫、外資出走3大利空夾擊，一早以31.10元開出後，跌勢迅速擴大，最低觸及31.246元，且在外資猛烈匯出之下，交投爆出近期大量，台北及元太外匯市場總成交金額達21.17億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，上週市場還在歡慶美國通膨降溫的喜訊，台幣跟著激情走升，但本週週線再次翻貶、狂殺3.47角，快要吐光先前的升幅。

外匯交易員指出，最新數據顯示美國就業市場強勁，支持美國聯準會（Fed）下週升息的決策，但同時市場也在等待聯準會官員會後聲明，觀望氛圍濃厚，預估下週過後，金融市場的方向才會比較明朗。