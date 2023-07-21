根據央行統計，美元指數續漲0.75％，21日主要亞幣多走貶，又以日圓重挫1.24％貶幅最深，其次為韓元貶1.05％、新台幣貶0.52％居中、新加坡幣則貶0.29％，僅人民幣升值0.07％。

匯銀主管指出，受美股走跌拖累，台北金融市場股匯同步下殺，台股終場收在17,030.7點，下跌134.19點，三大法人賣超285.58億元，外資大舉賣超289.09億元；外資賣股不手軟，且有別於前幾個交易日觀望，今日盤中大量匯出，出口商拋匯及央行合力也守不住，收盤貶至31.24元、創逾一週新低，短線回測31.5元關卡。

「外資有多少、賣多少」，匯銀主管直言，外資在股利獲利了結，加上台股股利的匯出需求，盤中幾乎是瘋狂匯出，有多少台幣就賣多少，全日外資匯出大概占總成交量2/3，單日匯出約15億美元左右，「且油門一路踩到底」，即使出口商拋匯賣壓不小，加上央行積極防守阻貶，規模仍不敵外資匯出，新台幣一路走貶至收盤。

匯銀主管表示，近期匯市上下震盪，上周新台幣周線終止連五黑，但本周馬上翻黑，主要是近期美國各項數據亮眼，就業市場持續強勁，加深美國聯準會（Fed）7月之後持續升息的預期，外資以此判斷下周Fed主席鮑爾可能的談話，此時資金先行匯出回防，等待Fed利率決策及會後談話，結果出爐前，預料匯市將瀰漫觀望氛圍。