「2023桃園社會企業創業競賽」決賽成績揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系老師王昱晟指導研究生沈育愷、王文龍、蔡子晨、李冠霖、黃雅各及林晟楷成立的「Gaiabit毛焦點」工作室，從66組參賽隊伍競爭激烈中脫穎而出，獲評審青睞晉級決賽，最後勇奪社創萌芽組冠軍，團隊並獲頒3萬元獎金，表現非常優異。

競賽由桃園市青年事務局及桃園市社會企業中心策劃主辦。透過競賽持續發掘有潛力之優秀社會企業團隊，鼓勵青年從事社會企業，用創新創意的商業模式共同解決桃園市乃至於全國社會問題，並提供桃園青年發展創意的獎勵與平台，讓青年共創社會價值與影響力。除了以獎金獎勵，青年局也提供豐富資源，包括賽前及賽後各階段的工作坊課程，獲獎隊伍後續還有業師一對一輔導、標竿社會企業參訪、投資人媒合舞台等。

龍華科大資網系參賽團隊「Gaiabit毛焦點」工作室，團隊以敏銳的觀察和深度市場調查，察覺到現有流浪犬貓認養制度的缺點。為解決問題，他們運用AIoT智慧聯網技術，開創遠端認養方式，這項創新服務，讓愛犬愛貓的飼主能和認養的犬貓實現遠程互動，以解決動物收容所的實際問題，進一步提高認養率，從根本來幫助各縣市動物收容所減輕負擔。

成員黃雅各指出，團隊雖然都是工程相關背景的學生，但是基於對寵物與創新相關領域非常感興趣，因此除運用本身資訊專業技術，也於課外時間持續學習企劃、行銷與策展等相關專業技能，進行跨領域整合。由衷感謝學校提供豐富的研究資源，以及系上師長傳授的寶貴知識和技能，成為團隊成長基石，讓他們的企畫更加完善，最終獲得冠軍佳績。

王昱晟表示，「GaiaBit毛焦點」能在眾多優秀團隊中脫穎而出，證明團隊在社會企業領域的方向是正確的。他對學生們的熱情和努力深感欣慰，本次競賽中，「GaiaBit毛焦點」團隊獲得的不只是獎金和榮譽，更重要的是收獲更多的自信。期盼團隊不斷地研究精進，並尋找解決問題的新方法，將這些方法應用於社會創新當中。

王昱晟強調，「Gaiabit毛焦點」工作室有目前初步成績，除了團隊不斷持續跨領域學習精進外，更要歸功於系上針對學生在電腦資訊工程與網路技術發展的專業教學，著重系統整合，並不時辦理業界師資協同授課，傳授實務經驗，並於近年加入智慧物聯網應用學程，讓「Gaiabit毛焦點」工作室團隊學生擁有良好的物聯網相關多元技術，進一步擁有創新與跨領域整合能力，並獲得獎項與獎金肯定。