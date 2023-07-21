有「國民老公」、「天菜男神」之稱的張孝全，日前新戲Netflix 《誰是被害者》第二季殺青，為了釋放壓力，以及走出他在戲中飾演亞斯伯格症天才鑑識官的負面情緒，他在新戲殺青當天與劇組工作人員喝殺青酒慶祝，並且安排騎車旅行，他說：「運動加上適度飲酒，是紓壓的最好方式。」

張孝全是三得利「-196°C強冽」罐裝調酒的代言人，迄今已是第三年，懂得品味生活的他平日會與妻子小酌，與好友聚會時，也會適度開喝同樂，可說是代言三得利的最佳人選。昨日他出席「-196°C 強冽」位於西門町的露天酒吧快閃店，帶頭闖關玩遊戲，最後更一口暢飲新上市的「-196°C強冽雙重葡萄調酒」，在夏天炎熱高溫的正午，更是沁涼解暑。

三得利即起至23日在西門町打造露天酒吧，挑戰遊戲者有機會獲贈新品一罐，送完為止。（Suntory提供）

張孝全透露，《誰是被害者》第二季的戲劇張力更大、劇情更緊湊，拍戲時他深陷角色當中，心理狀態非常壓抑，因此與劇組喝殺青酒時，情緒整個釋放，張孝全坦言小酌與大量運動，可以讓他儘快脫離劇中的角色，他笑說，他是個很矜持的人，加上是公眾人物深怕破壞形象，因此他樂於分享飲酒不宿醉的秘方，包括要多喝水，並且要搭配運動，可快速新陳代謝，有效減緩宿醉的不適。

三得利「-196°C強冽雙重葡萄」，500ml，售價99元。（Suntory提供）

三得利在夏天推出新口味「-196°C強冽雙重葡萄」，採用獨家「-196°C瞬冷炸裂製法」，以低溫冰凍果實再粉碎、浸漬於酒中，可以喝到原始的果香，加上零糖零普林的特性，飲酒無負擔，很適合夏季從事戶外活動時飲用。

為了慶祝新品上架，三得利即起至23日在西門町打造露天酒吧，挑戰遊戲者有機會獲贈新品一罐，送完為止。

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