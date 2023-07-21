今年第300萬名旅客從松山機場入境！交通部觀光局表示，今年來台的國際旅客人數正式突破300萬人次，離全年目標600萬人次已達成一半的里程碑，而第300名幸運兒是首次來台的日本籍旅客，而觀光局今年自5月起辦理加速擴大吸引國際觀光客方案，截至7月20日已有逾39.4萬名國際自由行旅客登記參加。

觀光局指出，前三名客源市場分別為香港、日本和韓國，而今年第300萬名旅客，是首次來台的白井女士，至於白井先生則是第十次訪台，但前九次都是為了工作，這次是第一次與太太來台觀光，也安排了故宮、龍山寺、台北101等著名景點，希望可以藉此次旅遊機會好好享受台灣的獨特魅力。

為了吸引國際旅客來台，觀光局各駐外辦事處持續透過參加國際旅展、大型活動、異業合作、辦理講座與推廣會、廣告宣傳，業者與媒體及KOL邀訪，以及數位行銷等各項具體措施，齊力行銷，並於日本、韓國、泰國、馬來西亞等地邀請知名影星擔任觀光代言人來台拍攝影片，介紹台灣美景與美食。

而白井夫婦就提到，觀光年度代言人-川口春奈形象非常好，對於台灣觀光宣傳具有加分效果；同樣來自日本的永松先生一家四口，其女兒在觀光局「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」抽獎活動櫃檯，幸運抽中消費金5,000元

觀光局代理局長周廷彰表示，今年5月起辦理加速擴大吸引國際觀光客方案，「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land-自由行旅客來台消費金抽獎活動」，透過各項宣傳管道強力宣傳下，已獲得國際旅客關注，加速來台旅客人數的成長，而活動將持續到2025年6月30日止。

觀光局統計，截至7月20日統計已有超過39.4萬名國際自由行旅客登記參加抽獎，其中以香港、韓國、日本為前三大客源市場，希望藉此帶動境內食宿遊購行等觀光關聯產業商機，期搶攻全球旅客來台觀光，逐步恢復疫前水準。