新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，該案成為全台國民法官參審首案，公訴檢察官在法庭上表現吸睛，不僅製作精美簡報，同時也將量刑用口語化的方式陳述，新北地檢署公訴組主任王如玉表示，本案檢察官上過2堂肢體表演課程，以及簡報課，希望口語化表達法律，協助國民法官更融入於重點。

本案公訴檢察官有張勝傑、郭智安、劉家瑜、鄭皓文，4位檢察官都跳脫出以往經驗，以全新的方式陳述，描述犯罪過程時，不僅展示相驗報告、現場屍體和解剖照片、精神鑑定等證物，也用說故事的方式，讓國民法官能聲歷其境現場，了解被告犯案過程，每次開庭也製作出精美PPT簡報，甚至用餐廳評分口語化量刑標準，再再令人印象深刻。

王如玉說，團隊去年11月間得知本案可能成為國民法官案件後，就不停開會，討論細節，目前有7名檢察官加入國民法官公訴團隊，考量本案是夫妻家暴案件，因此分別由2名男、女檢座組成團隊，而檢察長、襄閱也給檢察官非常多支援，讓他們去上肢體表演訓練課程，由參與過「我們與惡的距離」的演員葉子彥授課，目前已上過2堂課，費用全由地檢署買單，法務部也有提供簡報課程。

司法官第55期結訓的郭智安表示，這些肢體表演課對檢方的陳述能力、膽量都有一定訓練，當站在法庭中央時，他們能更大聲有條理的陳述，注意到每個國民法官的眼神互動，有相當大的助益。

除了訓練肢體表達、簡報技巧，檢方與辯方在開庭前做足協商程序，司法官第55期結訓的張勝傑說，傳統審理都是卷證併送，但《國民法官法》上路後，改為「卷證不併送」，為了維持檢辯院三方良性溝通，事前就與辯方律師討論調查程序的爭執、未爭執部分，並適時出證，讓國民法官順利了解。

郭智安說，國民法官花費時間一定是比較多，也不能說必然高於傳統案件，要回到每個案件的本身是否花時間，但參與過程中比較顯著的改變在於量刑資料的蒐證，先前會認為國民法官對量刑較無所適從，所以這部分花了較多心力。

由於本案最後判處刑度7年2月徒刑，與檢方建請量刑的8至12年徒刑仍有差異，本案又是首見國民法官宣判案，是否會覺得沒有拿到首勝。王如玉表示，檢察官字典裡沒有勝負輸贏，他們追求的是公平正義，本案其實就是一個家庭的紛爭，以檢察官的立場來說，只希望這樣的案子不要再發生。

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