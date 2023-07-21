2023「新北南島文化節」將在29日至30日於新北市立十三行博物館及新北考古公園盛大登場，安排40攤以上文創及美食特色市集、6種主題闖關活動、1檔文化特展，更精心規畫20場樂舞接力演出，傳統與當代金曲匯聚一堂；十三行博物館表示，活動網羅金曲獎、金音獎等指標性大獎優勝團隊，歡迎大家在盛夏時節一起來嗨翻八里。

新北南島文化節主舞台的樂舞表演主題分別為29日「傳統之夜」以及30日「星光之夜」，第1天的演出邀集多元風格南島語族表演團隊，新北市在地的「樹林高中原住民藝能班」、「黎明技術學院原住民族學生資源中心與表演藝術系」展現青年學子們優異的天賦與創造性，「Moananui DAS 海洋舞蹈藝術MAYA」、「李庭莉峇里島文化工作室」、「Te Natira’a南島大溪地藝術工作室」等硬底子實力派團隊，此外還有來自南島友邦的「南島語系吐瓦魯文化表演團」，呈現最原汁原味的太平洋民族舞蹈。

第2天「星光之夜」則邀請新科金曲獎原住民歌王「Kasiwa 葛西瓦」，曾獲金曲獎與金馬獎「雙金」肯定的創作歌手「Suming Rupi 舒米恩」、貢寮國際海洋音樂祭大賞得主「Mafana」，以及「Abus Tanapima 阿布絲」、「Kerekelj 禎禎」、「Amuyi 呂薔」、「台玖線樂團」等多位金曲獎入圍歌手及樂團，帶來跨越嘻哈、R＆B、民謠、拉丁、搖滾等曲風的族語創作勁曲。

十三行博物館表示，今年新北南島文化節以「南島有禮」為主題，除了精彩的樂舞表演，還有美食文創市集、技能體驗、闖關活動，好看、好聽、好逛又好玩。活動時間為29日至30日下午3點至晚間8點。

十三行博物館指出，博物館及新北考古公園配合活動時間延長開放至晚間8點，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。