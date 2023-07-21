NONO陷入桃色風暴，與朱海君的婚姻面臨危機。（圖／中時資料照）

女團「4 in Love」成員張棋惠暌違21年、單飛推出首支個人單曲〈忘記關火〉，21日舉辦記者會。她好友朱海君的老公NONO先前被爆性騷風波，日前驚傳2人離婚的消息，有關心好友？她低調說：「現在比較不方便，我們是有聯繫，她之前有跟我訂牛排送給朋友。」

至於朱海君、NONO目前婚姻狀況？張棋惠僅說，「應該一切都順利吧，我不知道這個風聲」，並補充說，「大家都很關心他們，代替他們說謝謝，我也不是當事者，代替他們多說什麼沒有必要，他們自己好好處理，我們就安靜。」

她憶起，上次見到朱海君是約1個多月前，朱海君帶著女兒去張棋惠的家中作客，當時NONO還沒被爆出性騷風波，現在則是也不太方便去打擾，但仍傳訊息關心朱海君，朱則回覆愛心圖案，張棋惠貼心說：「我們是好朋友、不管怎樣，我有把我的話傳給她。」

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