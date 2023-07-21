花蓮府會之間因議案延後審議多次槓上，連同一、二臨會、定期會待審的案子仍有126案及216案議員例行性提案等，縣議會本周召開第三次臨時會，經過二、三讀會到今天全數通過，其中攸關犬貓管理等3項自治條例也過關，議長張峻強調「議會非縣府附屬單位」，對縣政勢必嚴謹監督、把關。

花蓮縣議會第20屆議員去年底上任，今年分別在2月、6月開臨時會、5月開定期會，但3次會議預算審議仍無法如期通過，本周第3次臨時會開議前，累計一、二臨會加上縣府新提案，共有126案待審，多半是中央補助的預算案。

花蓮縣府多次發新聞稿批議會技術性杯葛，包括災害復建工程受到影響，國民黨團一度舉牌抗議，以議長張峻為首的跨黨派聯盟也發聲明反擊，盡天職為縣民把關，非縣府橡皮圖章，府會關係決裂。

為加速審查，國民黨籍縣議員邱光明提議10萬元以下預算案共9案採包裹式處理，預算金額大筆，仍有多位議員認為必須逐條審查，到今天才將126案三讀完成。

縣府所提的「花蓮縣未懸掛號牌廢棄車輛清除處理自治條例」、「花蓮縣錄影監視系統設置管理自治條例」、「花蓮縣動物保護自治條例」3項草案修正，以及議員216件例行性提案也全數過關。

這次臨時會中，審計室對縣府提出10項施政改善意見，以及環保局提出「洗碗工廠」、「花蓮縣環境教育數位中心」興建案都引發關注，其中環教中心被廠商「多蓋」1百多坪，卻仍支付1375萬元，事後再辦理追加預算追認，議員痛批「先斬後奏」，張峻也不滿無視監督權存在。最後裁示表決，才獲通過。