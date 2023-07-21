台積電全球研發中心將於7月28日啟用，預計進駐8000名台積電研發人員。
台積電董事長劉德音於去年底3奈米量產暨擴廠典禮中預告，台積電持續深耕台灣，2023年研發中心將正式在竹科開幕，預計進駐8000名台積電研發人員。
台積電今天晚間發出活動通知，將於7月28日舉行全球研發中心啟用典禮，中心位於新竹科學園區科環路。
劉德音先前曾說，台積電規劃把全球研發中心打造成台灣的貝爾實驗室，進行台積電未來20、30年的研發大計。他指出，半導體業是國際競賽，科技技術日新月異，產業界要靠自己的力量。
台積電全球研發中心將於7月28日啟用，預計進駐8000名台積電研發人員。
台積電董事長劉德音於去年底3奈米量產暨擴廠典禮中預告，台積電持續深耕台灣，2023年研發中心將正式在竹科開幕，預計進駐8000名台積電研發人員。
台積電今天晚間發出活動通知，將於7月28日舉行全球研發中心啟用典禮，中心位於新竹科學園區科環路。
劉德音先前曾說，台積電規劃把全球研發中心打造成台灣的貝爾實驗室，進行台積電未來20、30年的研發大計。他指出，半導體業是國際競賽，科技技術日新月異，產業界要靠自己的力量。
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