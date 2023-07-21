7月21日是聯合信用卡處理中心成立滿40年，聯卡中心從草創迄今，積極配合政府推動相關政策，致力於支付卡產業的發展，持續推動各項數位金融創新服務。聯卡中心董事長桂先農勉勵，感謝各位同仁貢獻己力，奠定了聯卡中心永續發展的基石，詩經大雅提到「周雖舊邦，其命維新」，期勉大家持續努力，再創新局。

桂先農指出，去年台灣信用卡簽帳金額達到3.49兆元，隨著疫情解封，預估今年有望突破3.8兆元。回顧國內支付卡的發展，雖歷經金融危機、SARS、雙卡風暴及新冠疫情等外在環境的衝擊，卻也充份地展現了支付卡市場抗壓的韌性，聯卡中心也發揮了40年來穩扎穩打的實力，不畏挑戰，擴展至現今的規模。

面對後疫情時代，聯卡中心持續朝向落實ESG永續發展的目標前進，積極優化信用卡大數據平台、推動國內自有品牌TWIN Card（雙盈卡）上線，強化資安及風險控管，善盡企業社會責任，促進國內支付卡產業生態的健全發展，落實普惠金融目標。聯卡中心創始之初，以行政院規畫「先存款後消費」、「一人一卡」政策原則，於1982年成立「聯合簽帳卡處理中心」，期間組織型態改為「財團法人」制後，並由七家銀行共同捐助基金，於1983年正式成立，並於1988年更名為「財團法人聯合信用卡處理中心」。

因應金融市場自由化與國際接軌，引進各國際支付卡品牌，催生國內信用卡授權轉接及清算處理機制，打造台灣支付卡產業的基礎建設。1991年金融產業進入戰國時代，聯卡中心秉持社會公益精神，提供會員機構具經濟規模的系統服務，持續研發提供持卡人與特店差異化服務。因應產業風險對策，信用卡偽卡交易猖獗，聯卡中心與Visa組織合作建立人工智慧詐欺偵測系統，結合政府與業界力量打擊犯罪，導入符合EMV國際標準晶片卡技術，促成台灣成為亞太區第二個導入EMV晶片卡的市場（次於日本）。

此外，配合主管機關政策，積極推動非現金支付比率，建置國民旅遊卡檢核系統、導入信用卡繳納綜所稅便民措施，其他如分期付款、小額支付平台等，提供民眾多元支付服務。隨著金融科技的破壞式創新，聯卡中心洞察產業發展脈動，與時俱進，2014年推出「mPos行動收單」，提升整體刷卡交易環境的服務品質，今年2月更推出「SoftPOS聯卡感應收款」，以改善小型商店實施非現金收付的環境。

此外，鑑於「數據資訊」對於金融產業影響重大，持續優化信用卡大數據平台，建構各種創新應用場域模型；另外，在網路消費信用卡身分認證機制場景，發展FIDO結合區塊鏈身分識別技術，以強化信用卡支付的便利與安全。桂先農期勉同仁，希望同仁學習「易經」所講的「天行健，君子以自強不息」，奮鬥不懈，並以八個字勉勵「聯卡中心，其命維新」，攜手共同再創聯卡中心下一個輝煌年代。