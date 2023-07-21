台中市政府警察局烏日分局犁份派出所員警林意智對資訊相關領深感興趣，即便平日勤務繁重，仍利用休假、下班時間自學程式碼。他今年報考中央警察大學資訊管理研究所順利取錄取，成為該研究所唯二錄取的碩士生之一，犁份派出所於門口貼出紅榜慶祝。

林意智現年39歲，大學畢業於文藻外語大學日文系，平時在勤務中發揮所長，曾以流利日語協助迷路老婦平安返家。不過，他平時對於資訊領域興趣，雖已取得無人機跟無線電的證照，仍利用休假、下班自學程式碼，不少同仁稱其為「資訊奇才」。

烏日警分局「犁份派出所」轄區內包括知名的東海商圈（東海夜市、藝術街商圈）及周邊鄰近的望高寮夜景公園、都會公園等，屬於烏日警分局業務相當繁重的派出所。即便平日的勤業務量繁重，林意智仍利用勤餘充實自我，經過不懈努力與堅持，錄取中央警察大學112年度碩士班資訊管理研究所。

好消息一出，烏日警分局犁份派出所在大門口張貼紅榜祝賀。犁份派出所所長廖鴻隆表示，今年中央警察大學碩士班資訊管理研究所僅招收2位研究生，在眾多考生競爭之下，林意智脫穎而出，實屬不易，是烏日之光。

此外，台中市政府警察局局長李文章也在周報會議致贈紀念品表達祝賀，烏日警分局分局長尤啓南則於20日前往派出所祝賀，期勉林意智在未來警察生涯鵬程萬里，並發揮所學，持續為社會治安貢獻心力。尤啓南說，外勤單位勤務繁忙，要兼顧工作、學業實屬不易，要有很大決心、毅力，鼓勵員警以林員為榜樣，能不斷進修充實自我各方面職能。