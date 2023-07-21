本名薛弘偉的知名實況主「丁特」，透過直播抽寶測試，指遊戲橘子的手遊《天堂M》作假，公司對外宣稱「抽卡機率，設定均與韓版本完全一致」，但經他實測抽「紫布」（遊戲內一種秘笈）816次，結果只拿到36個，成功率為4.412％，與韓版10％不同，求償2070萬，士林地院21日判決出爐，認定遊戲橘子廣告不實，依消保法第51條，判賠丁特784萬元。

判決指出，該遊戲的韓國開發團隊之Team長金沅載、產品經理翁福德曾在玩家見面會中，表示：「可以跟玩家保證，台版機率都是跟韓國一模一樣」、「大家對遊戲機率與製作的部分蠻好奇的，大家如果有在關心原廠官網，基本上台版官網就是比照韓版，所以大家不用擔心我們去竄改機率」等語，證明天堂M確實對外宣稱，包含紫布在內之活動製作、抽卡、合成機率等設定，均與韓版100％相同。

遊戲橘子對此辯稱，這個見面會是開發團隊，與限定45名資深玩家對話，用來了解玩家想法，想促進遊戲優化，並不算是廣告宣傳，合議庭認為，該活動另外找了7名網路直播主，以直播方式公開於眾，向不特定多數人傳播，已具有廣告的性質，不採信被告的說詞。

廣告不實另一證據，就是在遊戲的商城中，明確公告：「機率型商品設定說明，所有機率與韓版一致」，遊戲橘子又辯稱，這個公告是指商城購買之「機率型商品」，「金幣掉落數量與每日葉子量調整與韓國版本一致」，包括「怪物經驗值」、「寶物掉落率」、「抽卡機率」而已，並不包含「紫布」。

對此合議庭再度打臉，表示公告未就「機率型商品」有特別說明哪個有哪個沒有，也未提到不包括「紫布」，士院為此諮詢「台灣遊戲產業振興會」，該會表示，紫布製作屬於「間接付費購買之機會型商品或活動」，消費者花錢購買遊戲「藍鑽」，再用藍鑽去抽紫布，表明就是1種機率型商品。

合議庭認為，丁特抽紫布時開直播，當場計算所得及機率，當發現不足10％時，網友留言：「太慘了！」、「台灣特別版？」、「知道為什麼遊戲公司這麼有錢了嗎」，也證明在廣泛玩家心中，大家都以為遊戲與韓版一致，否則不會有如此留言，也證明天堂M不實廣告已深植人心。

判決指出，事實上紫布成功機率為5％，與韓版10％不同，被告明知此情形，仍對外做出「與韓版相同」的廣告，應有故意為廣告不實之情事，丁特因誤信其說法，花錢抽寶蒙受損失，遊戲橘子應予賠償。

但丁特主張他抽了816次，對此判決指出，2021年8月30日他打給客服，客服既已告知機率沒有10％，因此丁特的損失只能計算30日前的抽寶次數，共計515次，每抽1次要花5075元，總計為261萬3625元，按消保法3倍賠償，判決遊戲橘子需給丁特784萬875元。