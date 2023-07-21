你也有這樣的習慣嗎？一名網友表示，發現50歲以上的爸媽、阿公阿嬤，吃飯時都一定要配一碗湯，且正餐吃不多也無所謂，重點「就是要喝湯」，讓他覺得相當不解，貼文曝光後引發共鳴，網友直呼，「現在吃飯不配湯整個奇怪」、「不配湯不舒服」，另外也有人推論，吃飯一定要喝湯的背後原因。

原PO在PTT WomenTalk板發文透露，自己雙親的年紀大約50多歲，有時正餐進食的量不多，但一定要配熱湯，無論天氣冷熱都要來上一碗，舉凡番茄湯、菜頭湯、竹筍湯，有時一鍋湯還沒喝完，隔天還繼續煮新的一鍋。

原PO觀察，不只爸媽有這種情況，身邊有許多阿公、阿嬤，無論如何吃飯時都要喝熱湯，他不解，這和年輕人愛喝飲料的緣由似乎不太相同，且現在健康意識抬頭，嗜喝飲料的年輕人已經越來越少，長輩愛喝湯的比例還是非常高，原PO好奇，「到底為什麼他們這麼喜歡喝湯，有原因嗎？」

對此，網友紛紛留言回應，「真的啊，現在吃飯不配湯整個奇怪」、「我也超愛喝湯，吃飯不配湯不舒服」、「因為老了咬不動？感覺喝湯比較能吸收」、「華人飲食文化，一餐三菜一湯最基本」、「我也是，熱不熱不重要但湯越多越好」、「可能是因為早期水的來源不乾淨，純喝水會容易食物中毒，所以煮沸做湯可以殺死很多細菌，同時補足鹽分」、「比較不容易噎到、喝湯可緩解飯菜太硬」。