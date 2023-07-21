國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，與去年九合一地方選舉大勝時相比，支持度幾乎腰斬。台灣民意基金會董事長游盈隆昨指出，侯的問題在於「民眾對他的感覺不一樣」，必須要證明自己是理想的總統人選。前立委郭正亮今(21日)也直言，侯友宜現在是萬事俱備，只差他自己，選總統要展現「光」跟「熱」，對路線政策的選擇、人格的魅力，這才是最大的重點。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》語重心長的說，游盈隆講到最重要的重點，侯友宜現在是萬事俱備，包括發言人團、文宣隊伍、地方力量集結也都到位了，「缺甚麼，就缺你自己」。

郭正亮強調，選總統不是在選執行力，總統是要指未來的方向，牽涉到的是價值、理念、路線、政策的辯論，侯友宜要訓練的是自已這方面的能力，不斷強調自己跟民進黨賴清德的差異，這是總統候選人最需要做的，而且要衝到最前面。發言人講話的效益，不及候選人自己出來講話的百分之一，候選人自已要不斷的講話，告訴民眾選你是為了甚麼。

郭正亮指出，選總統不像選市長，選市長是看執行力，但總統不是，選總統第一個就是要帶來「光」，也就是展現出道路給民眾看，跟對手做對比，第二個是「熱」，就是候選人的親和力、能量；從現在到年底最多握到2萬人的手、見到50萬人，剩下靠的就是給人的感覺，人格的魅力、對路線政策的選擇，這才是最大的重點，對於激烈的總統大選，要面對的處境和自己準備的條件，侯友宜都還沒適應過來，這才是最大的問題。