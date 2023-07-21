五大銀行6月新承做放款加權平均利率1.903％，為2009年2月以來的新高紀錄，主要是資本支出貸款及週轉金貸款利率走揚所致，兩大貸款利率分別創2011年9月、2009年2月以來新高。

至於最受市場關注的新增購屋貸款，金額下滑至577.67億元；利率也小幅下修至2.098％，為房貸利率暌違18個月再度下降。台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員強調，6月新增房貸利率下降，但僅下修0.03個百分比，幾乎是持平，利率下滑反映當前房貸市場競爭相對激烈。至於房貸利率是否已經「觸頂」，官員強調，後續利率變化，銀行會依自身資金成本、個案條件等多方面評估，利率還是會小幅上下浮動，不會因為停止升息後就一路持平或下降。

觀察六都移轉棟數，6月移轉棟數月減4.7％，上半年也呈現年減18.63％。再就房價變動方面，根據信義房屋的房價指數（中古屋），6月雙北市合計年增幅放緩至0.13％，房價漲幅維持走緩趨勢。官員認為，整體房市持續受健全房市政策發酵、去年央行五度升息，以及今年經濟展望存在下行風險等，房市整個氛圍仍相較保守。

但官員也說，央行五度升息後，把購屋貸款利率往上拉升，房貸利率受央行政策利率影響，但政策利率是否還會變動，得看後續通膨發展，而非單看房市表現。

其他貸款方面，6月資本支出、周轉金及消費性貸款利率同步走揚，其中，周轉金貸款利率及金額均上升，主因6月適逢季底需求，自然有部分銀行調高利率，除了民營企業資金周轉需求外，國庫署及地方政府增加借款也推升周轉金貸款金額。