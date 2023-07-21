桃園桃園鐵路地下化車站主體工程，原先即設定拆分為8標工程，每個標案都設定100億左右預算，不過目前僅CJ18（平鎮站）招標成功，而CJ11（鳳鳴站）自2021年首次招標以來，共流標三次後仍無人投標，故先暫停招標，至於CJ13標（中路站）、CJ17標（中壢站）、CJ12標（桃園站）及CJ16標（中原站）等主體工程，則是首次公開招標，將於8月中旬即月底陸續開標。

鐵道局說明，「桃地計畫」工程發包作業因受營建物價大漲、勞工短缺及營建市場量能飽和等不利因素影響導致多次流標，為達成如期通車目標，鐵道局調整招標策略將要徑工項切割出來先行發包。

鐵道局表示，車站主體工程部分，經多次邀商說明會與廠商溝通，CJ18標平鎮車站路段地下化工程終於順利決標並於2022年11月開工，目前正陸續辦理CJ13標（中路站）、CJ17標（中壢站）、CJ12標（桃園站）及CJ16標（中原站）等主體工程發包，整體計畫進度已達26.09％。

針對招標狀況，鐵道局進一步指出，CJ11經過三次流標後先暫停招標，而桃園站標將在8/22截止投標、8/23開標，預算為92.76億；中路站標將在8/11截止投標、8/14開標，預算為128.23億；中原站標將在8/20截止投標、8/21開標，預算為144.12億；中壢站標將在8/20截止投標、8/22開標，預算為124.18億。

「桃地計畫」北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，將改建桃園、內壢、中壢等三座既有車站，預計2029年4月通車；另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等五座通勤車站，預計2030年7月通車，全長17.9公里，總建設經費約1,048億元，計畫期程至2030年底。