政大女高材生家屬前往現場招魂。（翻攝畫面）

政治大學三年級黃姓女學生20日下午，於新北市板橋民生路等公車時，慘遭從17樓掉落的33公斤重的冷氣砸中頭部，傷重不治。21日晚間7時，女大生的父母、胞姊重回事故現場，在法師的帶領下進行招魂儀式，胞姐擲筊兩次，才擲出允杯，黃母面容哀戚，手裡抱著死者生前最愛的玩偶，場面令人鼻酸。

事故發生於20日下午1時，黃姓女大生與胞姊從八里住處到新店駕訓班學開車，姐妹兩人搭車到捷運新埔站換乘公車，她們在2號出口公車亭等車，不料1台重達33噸的冷氣從17樓掉落，當場砸中黃女頭部，最後傷重不治。

21日下午，檢警在板橋亞東醫院相驗遺體，死者頭部受到重創，相驗後交還遺體給家屬辦理後事。新北市長侯友宜也低調前來醫院探視家屬，他未發言，待了約10多分鐘後離開。

家屬晚間7時重回傷心地，進行招魂儀式，黃母與大女兒不時掩面哭泣，黃父則面色凝重，低頭沉思。黃母手裡還抱著女兒生前最愛的玩偶，心裡呼喚「女兒回家了」。

有民眾張貼祈福卡片，祝願死者一路好走。（高鈞麟攝）

有民眾主動在事故現場擺放藍色康乃馨，也有民眾張貼祈福卡片，祝願死者一路好走。