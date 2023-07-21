熱火後衛「阿舍哥」鄧肯羅賓生來台訪問第一個行程，就是來到微風南山走星光大道，且接受現場上百球迷熱情歡呼，「很開心終於可以來到台灣，這是一次很驚奇的體驗，也是很棒的活動，我更是充分感受到現場球迷的高度能量，感謝大家支持！」

鄧肯羅賓生是2018年NBA落選秀，隨後加盟熱火隊，逐漸成為球隊不可缺乏的三分射手，更在2021年跟熱火完成5年9000萬美元的高薪合約，上季更跟熱火一路闖進總冠軍賽才遭金塊淘汰，他也成為今年夏天首位來台訪問的NBA現役球員。

「我從大學時期就很愛吃阿舍乾麵，沒想到後來變成官方代言人，儘管很想趕緊來台訪問，卻等了3、4年才如願，」回憶自己成為阿舍乾麵代言人過程的鄧肯羅賓生說，「我個人最推薦的阿舍乾麵口味，還是原味與牛肉風味，希望大家以後有空試試。」

鄧肯羅賓生表示，這次來台最想做的事情，就是吃各式各樣的食物，特別是很想去夜市逛逛，嘗試一下台灣街頭美食，「我也很想要吃水餃，更聽過臭豆腐這種食物，不知道大家是否願意幫我推薦一下哪裡的臭豆腐好吃？」他也很驚訝現場不少球迷穿著熱火球衣。