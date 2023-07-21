警方查扣到行凶的鐮刀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到行凶的鐮刀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名47歲吳姓男子，19日與57歲高姓前女友相約至南港區東新街菜園採收竹筍，不料，雙方發生口角，並演變成肢體衝突，混亂中，高女的頭部、臉部、肩膀有3處遭鐮刀砍傷，吳男肩膀也有刀傷，兩人均送往忠孝醫院急救，所幸兩人都無生命危險。

警方調查，兩人當天相約到菜園採收竹筍，中午休息時因細故發生口角。高女指控，吳男跟她爭吵後，氣憤從菜園工寮拿了一把鐮刀砍她，其他工人見兩人上演全武行趕緊報警處理。南港分局同德派出所出動快打部隊，動員多名警力到場將吳男制伏，隨後將兩人送醫治療。

吳男供稱，當時是高女先持鐮刀砍他，他肩膀受傷後，撥擋鐮刀推回去，才導致高女受傷，吳男辯稱「否則我身材那麼魁武，要砍她，她應該活不了！」

全案訊後，警方依傷害罪嫌將吳男移送士林地檢署偵辦，並向士林地方法院申請緊急保護令，以保護被害人，防止進一步危害。

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