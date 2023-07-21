莊銘淵代表民進黨出馬競選新北市第9選區（永和）立委。（資料照／黃世麒攝）

「最美里長」陳紫渝大方認愛派出所員警，民進黨永和區立委參選人莊銘淵竟發文說「盡量避免華而不實的花邊新聞」，「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」，引爆眾怒。政論節目主持人劉寶傑好奇問道，民進黨真的嚇壞了嗎？媒體人姚惠珍怒轟莊銘淵，從來沒有看過立法委員參選人去蹭里長的！民進黨這次炸鍋，因為好不容易撿到槍，開始掃射，後面怎失火了！好好的一把局，就被他蹭壞掉了！

全台「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝大方坦承與派出所員警熱戀，消息一出讓不少粉絲心碎。民進黨永和區立委參選人莊銘淵發文蹭此事，「盡量避免華而不實的花邊新聞」，「希望下次有機會能跟紫渝同仁約時間見面聊天」。

劉寶傑在《關鍵時刻》指出，當初換上莊銘淵，結果居然踩到大地雷！這件事民進黨真的嚇壞了嗎？民進黨真的用全力譴責這件事情？

媒體人姚惠珍表示，陳紫渝跟誰在一起、有沒有在一起，「關你什麼事？從頭到尾跟你有什麼關係？」從來沒有看過立法委員參選人去蹭里長的！哪有這種事情？

姚惠珍直言，對一個正大光明交男朋友、男未婚女未嫁的一樁美事，說成花邊新聞，「談戀愛不行嗎？適婚年齡，你們這些男生很奇怪，適婚年齡談戀愛被說成花邊新聞，到底要怎樣？」

姚惠珍怒批，女生沒結婚、適婚年齡談戀愛，也要被民進黨的立委參選人奚落，「你們這些男生到底有什麼問題？吃飽沒事做，管我們跟誰在一起？」

姚惠珍認為，這就是為什麼民進黨這次炸鍋，好不容易撿到槍，開始掃射，結果莫名其妙民進黨立委參選人跑去管適婚年齡女生跟一個小帥哥談戀愛，這是好事，「你在那邊蹭設麼東西？」民進黨在掃射別人同時，後面怎失火了！

姚惠珍強調，本來已經開始掃射柯文哲，讓賴清德在女性選票上急起直追，結果沒想到被逮到連一個立委參選人要去蹭一個里長，而且還莫名其妙去奚落她，「真的是好好的一把局，就被你蹭壞掉了」。