邢泰釗參加屏東地檢署舉行的九合一選舉查察工作檢討與策進會議。（最高檢提供）

邢泰釗慰勉屏東地檢署檢察長陳盈錦(左)。（最高檢提供）

2024年總統及立委選舉將至，檢察總長邢泰釗為加強「國境之南」屏東地區的選舉查察工作，日前南下屏東與當地檢警調廉及移民、海巡單位開會研商，作成多項決議，包括選前強化「布雷」，因應屏南地區距地檢署路途遙遠，增加查賄困難，選前擬派駐主任檢察官進駐恆春辦公室，加強選舉查察及產生嚇阻性。

邢泰釗日前南下屏東，參加屏東地檢署舉行的九合一選舉查察工作檢討與策進會議，包括屏東當地檢察、警察、調查、廉政及移民單位人員與會外，由於屏東縣長達200多公里海岸線，亦邀請海巡署參與會議。

邢泰釗在會中重申，2024年選舉查察3大工作重點，包括選舉（網路）賭盤；境外勢力以不正當手段介入選舉；利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉，要求屏東檢警調廉單位嚴查。

與會人員分別提出檢討建議，包括地雷引爆成效未如預期，警調應定期檢視地雷有效性，主動與地雷聯繫及探詢選區概況；針對假訊息案件應積極溯源，追查IP迅速查處；注蒐新興數位金流賄選；強化政風單位提昇蒐報情資成效，向外延伸至各公私部門，廣徵情資來源等。

邢泰釗表示，屏東地檢署在九合一選舉查察表現優異，但是好要更好，事後的檢討是最重要的，須誠實找出問題，蒐集資料、累積經驗，才能日益精進，相信對明年的選舉查察工作，必有正面助益。