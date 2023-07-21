華友聯執行副總經理吳家德表示，21日簽約出售桃園市楊梅區上田段271-6、273-6、274-10地號土地及274地號部分土地，共1,699.11坪，總價約1.87億元，業外獲利159,904,135元。

他說，華友聯位於桃園市楊梅區上田段的工業土地，共有12,814.81坪，分成八小塊出售，迄今已售出四小塊，目前還剩7,553坪。

華友聯第一次出售楊梅工業土地是今年6月19日，以總價4.32億元，賣出2,690坪給麗嬰國際公司，總價款約4.32億元，第二次是6月30日再賣2,128.40坪，總價2.16億元，第三次是7月6日賣出3,893.34坪，總價4.38億元，處分利益3.71億元。

法人指出，華友聯今年因為少有成屋可供銷售入帳，加上預售建案也延後到明年才能交屋，使得今年上半年的營收只有1億元，不過，出售土地的業利獲利卻是相當可觀，根據華友聯出售工業地的業外獲利，合計可貢獻EPS大約10元上下。