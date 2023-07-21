警方向年輕學生宣導交通安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

交通部道安數據統計，去年第三季（7至9月）18至24歲年輕人，交通事故死傷人數較第二季（4至6月）增加27.3％，其中肇事車種又以機車為主，經分析肇事原因以未注意車前狀況、未依規定讓車及未保持安全距離居多。

有鑑於暑假期間為年輕人發生交通事故高峰期，北市警中山分局針對易肇事熱時熱點精準執法以減少事故發生，另為加強民眾安全駕駛的觀念，中山分局交通宣導團假日時特於中山捷運站、大直美麗華、松江錢櫃等年輕人出遊景點進行宣導，加強年輕駕駛人交通安全觀念。

中山分局以「騎機車不超速、不滑手機、轉彎要打方向燈」、「駕駛汽車、機車不酒駕」為宣導主軸，呼籲學生初領駕照後應遵循交通規則行駛，並隨時有防禦駕駛概念，除遵守道路交通規則外，亦須留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境的準備心理，進而預先採取必要防禦動作以避免事故發生。另與同儕飲宴餐敘後切勿酒後駕車，可善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐開罰。

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