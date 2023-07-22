劉嘉玲近日到瑞典度假，有網友捕獲她到知名的冰屋酒吧，而她身邊還有一名小帥哥，原來是她的姪子劉兆恩（Jeff），兩人關係融洽，常一起出席各種社交活動，因此外界都猜測，她的財產將來都會給姪子繼承。

有網友在瑞典酒吧看到攝影團隊在拍節目，而其中一位是劉嘉玲，穿著黑色厚斗篷的她氣場強大，一眼就可以認出來，而她身邊站著一名小鮮肉，其實就是她的姪子劉兆恩。

劉嘉玲在瑞典被捕獲，身邊是姪子劉兆恩。（圖／取自小紅書）

劉兆恩是劉嘉玲弟弟的兒子，所以她把劉兆恩當親生兒子看待，常帶他出席名流晚宴和各大活動，私下也會一起去爬山、喝下午茶等。劉兆恩畢業於英國諾丁漢大學建築系，當時劉嘉玲還特地飛去英國參加畢業典禮，更大手筆送他一輛黑色跑車，關係相當緊密。

由於劉嘉玲和梁朝偉膝下無子，外傳兩人合計近10億港幣（約新台幣40億）的財產可能會留給姪子。劉嘉玲和梁朝偉情牽30年，感情依舊幸福甜蜜，是演藝圈模範夫妻，個性迥異的兩人，婚後也恩愛如昔，而他們維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。